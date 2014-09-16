Канада вводить нові санкції проти Сбербанку та оборонки РФ
У вівторок 16 вересня уряд Канади оголосив про введення нової хвилі економічних санкцій, спрямованих проти Російської Федерації.
Про це заявив міністр закордонних справ Канади Джон Берд, повідомляє Українська правда.
"Попри намагання президента Петра Порошенка покласти край насильству на Східній Україні, наразі досі продовжується військова агресія путінського режиму", - пояснює міністр дії свого уряду.
"Ті, хто є відповідальним за розпалювання конфлікту, мають відчути зростання тиску від направлених санкцій", - наголосив він.
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Рішенням уряду Канади в санкційний список включено державний російський банк Сбербанк, а також п'ять підприємств, що виробляють військову продукцію:
- ВАТ "Долгопрудненське науково-виробниче підприємство"
- ВАТ "Калінінський машинобудівний завод"
- Митіщинський машинобудівний завод
- Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування ім. Тихомирова
- Морський науково-дослідний інститут радіоелектроніки "Альтаїр".
Деталі запроваджених проти них економічних обмежень у повідомлені не наводяться. Відомо, що згадані підприємства будуть позбавлені права виходити на ринок запозичень тривалістю більше 30 днів.
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Також Канада розширила список осіб, щодо яких запроваджується заборона в'їзду та арешт активів. До списку додані російські військові офіцери: Дмитро Булгаков, Юрій Садовенко, Микола Богдановський, Олег Салюков.
Раніше рішення про розширення санкцій ухвалили ЄС та США.
Як відомо, минулого тижня Росія, Україна та ЄС домовилися про "перемир'я" у торговельній війні Кремля проти України. Це мало пригальмувати нові санкції з усіх сторін. Україна, зі свого боку, відклала тимчасове виконання торгівельної частини асоціації.
Однак вже 16 вересня в РФ заявили, що планують порушити свої зобов'язання і продовжать торгівельний тиск на Україну.