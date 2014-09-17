Британські військові виступили проти незалежності Шотландії

Як пише Російська служба Бі-бі-сі, газета Sun опублікувала відкритий лист 14 колишніх військових чинів, в якому йдеться про те, що відділення Шотландії послабить як одну сторону, так і іншу, а незалежність "підірве обороноздатність як Шотландії, так і всього Сполученого Королівства".

Під зверненням стоять підписи семи колишніх міністрів оборони Сполученого Королівства, а також колишніх глав ВМФ, ВПС і екс-головнокомандуючих армією.

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За словами військових, "на кону найуспішніший союз в історії", руйнування якого поставить під загрозу безпеку людей у світі.

Між тим, перший міністр Шотландії Алекс Салмонд виступив з критикою листа військових, закликавши їх не використовувати своє положення в політичних інтересах.

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Як повідомлялося, за два дні до призначеного на четвер референдуму про незалежність Шотландії лідери трьох основних британських політичних партій виступили зі спільним зверненням, в якому міститься обіцянка надати Шотландії більше автономії.