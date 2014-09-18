Обама сподівається на збереження єдності Великобританії

В офіційному "Твіттері" Білого дому Барак Обама зазначив, що Великобританія є виключним партнером для США і "силою добра в мінливому світі", передає ZN.UA.

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"Я сподіваюся, що Великобританія залишиться сильною, стабільною і єдиною", - зазначив американський президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Шотландії проходить референдум, який вирішить подальшу долю країни - залишитися їй у складі Великобританії або здобути незалежність.