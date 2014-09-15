Прем'єр Великобританії востаннє спробує переконати Шотландію не відділятися

Про це пише Reuters.

За даними видання, Кемерон спробує звернутися до емоцій шотландців та порівняє Об'єднане Королівство із родиною, що складається із чотирьох народів.

"Повернення не буде. Не буде другої спроби. Якщо Шотландія проголосує за відділення, Великобританія розділиться і ми назавжди будемо рухатися окремими шляхами", - говориться у повідомленні офісу Кемерона.

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Окрім Кемерона, Шотландію відвідає всесвітньо відомий футболіст Девід Бекхем, який також агітуватиме за єдність королівства.

Як повідомлялося, минулої неділі тисячі прихильників незалежності вийшли на вулиці найбільшого міста Шотландії Глазго. Опитування показують, що прихильників та противників незалежності Шотландії приблизно порівну.