Шотландці голосують на референдумі (фото)
12:57, 18 вересня 2014Світ
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Шотландці досить активно голосують на референдумі щодо незалежності країни.
REUTERS
Влада Шотландії очікує рекордну явку, повідомляє ІТАР-ТАСС. Противники і прихильники відокремлення Шотландії протягом всього дня планують продовжувати свою агітацію.
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Попередні результати референдуму в Шотландії стануть відомі ближче до завтрашнього ранку.
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