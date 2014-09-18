Шотландці голосують на референдумі (фото)

12:57, 18 вересня 2014
Світ
0 0

Шотландці досить активно голосують на референдумі щодо незалежності країни.

REUTERS

Влада Шотландії очікує рекордну явку, повідомляє ІТАР-ТАСС. Противники і прихильники відокремлення Шотландії протягом всього дня планують продовжувати свою агітацію.

Читайте такожКемерон: Великобританія може припинити своє існування

Попередні результати референдуму в Шотландії стануть відомі ближче до завтрашнього ранку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter