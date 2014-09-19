Два російські бомбардувальники порушили повітряний простір Швеції

Про це пише шведське видання Expressen.se з посиланням на урядові джерела.

"Два російські бомбардувальники злетіли з території Калінінграда, облетіли узбережжя Польщі і попрямували на північ до шведського острова Еланд в Балтійському морі", - цитує видання Українська правда.

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Джерела повідомили виданню, що російські військові літаки пішли з шведського повітряного простору після того, як побачили винищувачі, яких направив військове командування королівства.

Уряд поінформували про інцидент, після чого глава МЗС Швеції Карл Більдт попросив збройні сили королівства надати терміновий звіт по ситуації.

Збройні сили відмовилися коментувати ситуацію, поки не проведуть належних досліджень.

Швеція надіслала ноту протесту в Росії з цього приводу. Про це Карл Більдт написав у своєму Twitter.