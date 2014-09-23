На Саміті ООН з клімату мери 200 міст домовилися про скорочення викидів парникових газів

Мери міст різних країн світу приєдналися до глобальної боротьби з потеплінням на планеті. Про це на прес-конференції оголосив Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, повідомляє Радіо ООН.

У прес-конференції взяли участь президенти Франції, Перу та Південно-Африканської Республіки, а також президент Світового банку, мер Ріо-де-Жанейро і представники бізнесу.

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Пан Гі Мун повідомив, що в ході Саміту з питань клімату коаліція 200 мерів міст із загальним населенням 400 мільйонів чоловік заявила про готовність щорічно скорочувати емісію парникових газів на 12,4-16,4%.

А мер Нью-Йорка Білл Ді Блазіо повідомив, що місто давно вже стало на шлях "зеленого" розвитку:

«Нью-Йорк вже діє. Завдяки плану мого попередника Майкла Блумберга, який сьогодні є Спеціальним посланцем ООН з клімату і містам, емісії парникових газів в Нью-Йорку, починаючи з 2005 року, скоротилися на 19%. Але ми маємо піти далі. В неділю я оголосив, що Нью-Йорк має намір до 2050 року домогтися скорочення викидів на 80%»

За словами нью-йоркського градоначальника, «столиця світу» - найбільше місто, яке прийняло такий сміливий план боротьби зі зміною клімату.