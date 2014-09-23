У Нью-Йорку відкривається саміт ООН з проблем змін клімату

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, мета зустрічі в Нью-Йорку - спонукати держави-члени ООН до підписання нової всеосяжної угоди про клімат в ході переговорів в Парижі в наступному році.

"Зміна клімату - це визначальна проблема нашого часу. Зараз настав час діяти!", - заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун напередодні саміту.

Генсек ООН обговорить цю проблему з 125 главами держав і урядів.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку офіційно відкрилась 69-я сесія Генеральної Асамблеї.