Російський військовий літак порушив повітряний простір НАТО

Інцидент стався недалеко від естонського острова Сааремаа, повідомив представник НАТО в Брюсселі. За його словами, в повітря були підняті португальські винищувачі F-16, які забезпечують безпеку в регіоні. Винищувачі встановили з російським Іл-20 візуальний контакт і змусили його розвернутися, повідомляє Deutsche Welle.

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За даними НАТО, російський літак летів у бік Данії та вторгся в повітряний простір альянсу на 600 м. Крім португальських винищувачів в операції були задіяні також винищувачі бельгійських і шведських ВВС. Повідомляється, що російський Іл-20 знаходився в повітряному просторі Естонії близько однієї хвилини.

Між тим міністерство оборони РФ спростовує факт вторгнення свого літака у повітряний простір Естонії. Як повідомили у відомстві, військовий літак "здійснював плановий навчально-тренувальний політ ... над нейтральними водами Балтійського моря". Здійснення польоту відповідало міжнародними правилами використання повітряного простору, підкреслили в міноборони.