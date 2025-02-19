Російський диктатор очікує відновлення співпраці зі США в різних сферах.

На зустрічі в Саудівській Аравії Росія і США зробили перший крок до того, щоб двостороння співпраця з найрізноманітніших напрямків. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, якого цитують російські ЗМІ.

Зокрема він заявив, що позитивно оцінює результати переговорів в Ер-Ріяді. За його словами, зустріч була "доброзичливою", а з американського боку за столом були "зовсім інші люди" - без упередженості та засуджень.

Диктатор також наголосив, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України і що Москва готова повернутися за стіл переговорів. Зокрема Путін повідомив, що "із задоволенням" зустрінеться з Трампом, однак зустріч "має бути підготовлена". Зокрема слід "опрацювати" найважливіші питання, зокрема щодо України. Коли така зустріч може відбутися, диктатор поки не готовий сказати.

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За його словами, під час зустрічі в Саудівській Аравії Москва і Вашингтон зробили перші кроки з відновлення співпраці щодо Близького Сходу, зокрема Сирії та Палестини.

Путін також зазначив, що взаємне видворення дипломатів "ні до чого доброго не призводить", тому тепер США і РФ мають намір відновити нормальну роботу диппредставництв.

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