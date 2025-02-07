Такий крок було зроблено у відповідь на позбавлення британського дипломата акредитації для роботи у РФ минулого року.

Уряд Великої Британії відкликав акредитацію російського дипломата в межах розслідування справи про шпигунство. За словами речника Міністерства закордонних справ країни, російський посол у Британії Андрій Келін був викликаний на зустріч з "високопоставленим британським чиновником", пише Politico.

У Британії наголосили, що такий крок було зроблено у відповідь на "неспровоковане та безпідставне рішення" позбавити британського дипломата акредитації для роботи у РФ минулого року.

"Велика Британія не буде миритися із залякуванням наших співробітників у такий спосіб, і тому ми вживаємо заходів у відповідь. Будь-які подальші дії з боку Росії будуть розглядатися як ескалація і отримають відповідну реакцію", - зазначив речник МЗС.

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У виданні нагадали, що в листопаді минулого року в РФ заявили, що висилають британського дипломата за нібито шпигунство. Зокрема внутрішня розвідка ФСБ звинуватила дипломата у "розвідувальній і підривній діяльності, яка загрожує безпеці країни".

В Росії вважають, що дипломат "навмисно надав неправдиву інформацію при подачі заяви на в'їзд до Росії, тим самим порушивши російське законодавство". Водночас у Даунінг-стріт тоді назвали ці звинувачення "безпідставними".

"Це знаменує собою чергове загострення напруженості у відносинах між Лондоном і Москвою", - додали у матеріалі.

Росія і Велика Британія - останні новини

Раніше видання The Telegraph писало, що Росія і Британія вже ведуть приховану підводну "війну". Йдеться про активність російського шпигунського судна "Янтарь" поблизу узбережжя Великої Британії, що свідчить про підготовку Росії до повномасштабної війни проти західних країн.

Також повідомлялось, що Британія та Польща підпишуть спільну угоду для оборони від агресії РФ. У заяві британського прем'єр-міністра йдеться про те, що майбутній британсько-польський договір буде спрямовано на встановлення тісніших зв'язків між арміями двох країн.

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