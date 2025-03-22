Раніше росіяни вже відмовили сирійцям у проханні повернути гроші, які вивів з країни Асад.

Нова влада Сирії подала до Росії офіційний запит на екстрадицію поваленого диктатора-втікача Башара Асада. Про це повідомляє Al Arabia із посиланням на власні джерела.

"Президент Сирії Ахмад аль-Шараа офіційно звернувся до свого російського колеги Володимира Путіна з проханням видати Башара Асада для суду в Сирії", – йдеться у публікації.

Раніше цього місяця агентство Reuters із посиланням на дипломатичні джерела писало, що нова влада Сирії попросила Москву повернути кошти, виведені в Росію колишнім диктатором. За словами джерел Al Arabia, росіяни на це відповіли, що Асад буцімто не виводив до Росії ніяких коштів.

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Також раніше Reuters писав, що росіяни не видадуть Асада, якщо буде відповідний запит з Дамаска. Але на той момент його справді ще не було.

Разом з тим джерела Al Arabia кажуть, що питання про екстрадицію Асада не є серйозною перешкодою для відновлення відносин між Дамаском і Москвою.

Втеча Башара Асада із Сирії

Як писав УНІАН, Башар Асад керував Сирією майже чверть століття. Причому половина цього строку припала на криваву громадянську війну. 8 грудня 2024 року його режим був повалений повстанцями, а сам Асад втік з країни. Незабаром він знайшовся у Москві.

За даними ЗМІ, за час правління Асад встиг вивести із Сирії до Росії близько 135 мільярдів доларів, що є величезною сумою для цієї злиденної країни.

Причому частину грошей привозили готівкою у літаках. Йшлося про тонни банкнот.

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