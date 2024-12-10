Диктатор переправив величезну суму грошей контрабандою.

Сирійський диктатор Башар Асад незаконно вивів до Росії 135 мільярдів доларів, повідомив співробітник розвідки поваленого сирійського режиму Халід Бейє турецькому виданню Turkiye Gazetesi.

За словами майора Бейє, Асад контрабандою переправив до Росії 135 мільярдів доларів.

Жодних подробиць переводу великої суми грошей до Росії розвідник виданню не надав.

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Також він розповів про конфлікт між проросійськими і проіранськими солдатами в армії, лояльній Асаду.

"Перший бій відбувся між командувачем Алеппо генералом Мухаммедом Сафадлі і лояльним Росії генералом Сухейлом Хасаном. Обмін інформацією між військовою розвідкою і армією припинився. Поразка, яка почалася в день падіння Алеппо, привела опозицію в Дамаск", - сказав Бейє.

Що відомо про багатство сирійського диктатора Башара Асада

Після того як 8 грудня 2024 року режим президента Асада впав, повстанці увірвалися до палаців сім'ї диктатора. У гаражі виявили значну колекцію розкішних автомобілів. Крім того, під палацом Асада повстанці знайшли секретний тунель, призначений, ймовірно, для втечі.

Як стверджують ЗМІ, дружина диктатора Асма аль-Асад, попри санкції Європейського Союзу, теж купалася в розкоші.

Після падіння диктаторського режиму в Сирії Асад отримав притулок у РФ.

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