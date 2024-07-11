Літаки, ракети Storm Shadow для ударів по РФ: Умєров про результати саміту НАТО

Розповів про перемовини з керівниками семи країн НАТО.

Під час Вашингтонського саміту НАТО з керівниками Великої Британії обговорили практичну реалізацію рішення щодо дозволу на використання ракет Storm Shadow по військових об’єктах на території Російської Федерації.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook, розповідаючи про проведення низки двосторонніх зустрічей президента України Володимира Зеленського та членів української делегації з країнами-союзниками на найвищому рівні.

Він зазначив, що з Великою Британією проводяться перемовини щодо розширення підтримки та посилення співпраці у військовій сфері, ведеться робота над розширенням спектру цієї допомоги та її посиленням.

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Умєров повідомив, що Нідерланди виділили 300 млн євро на озброєння F-16 для України. "Це додатково до 150 млн євро, які вже виділялися на оснащення літаків. Це значно зміцнить оборону наших міст і посилить можливості Сил оборони України в повітрі", - додав він. При цьому зазначив, що йшлося про розвиток оборонної промисловості України та планування підготовки українських пілотів.

Міністр оборони України наголосив, що Канада анонсувала новий, додатковий пакет військової підтримки для України на 500 мільйонів канадських доларів, а це посилить наших героїв на полі бою. "Обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів. Також приділили увагу розширенню тренувальних місій українських пілотів та можливості додаткового навчання для наших льотчиків на канадських авіасимуляторах", - додав він.

Умєров повідомив, що завдяки ініціативі Чехії в Україну було доставлено першу партію боєприпасів, які були дуже необхідні на фронті. "Темами наших перемовин також стали реалізація чеської ініціативи з постачання артилерійських боєприпасів Україні, європейська та євроатлантична інтеграція нашої держави", - розповів він.

Міністр оборони зазначає, що підписано угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку, яка передбачає, що Люксембург продовжить надавати військову допомогу Україні, підтримувати європейський і євроатлантичний напрямки, а також допомагати у захисті та відновленні культурної спадщини України. За його словами, Люксембург виділив 80 млн євро на оборонну допомогу цього року та продовжить підтримку протягом наступного десятиріччя. Також ця країна як співлідер ІТ-коаліції надасть можливості для навчання у кіберсфері.

Умєров розповів, що Україна вдячна Німеччині за надані додаткові системи ППО. За його словами, обговорили з партнерами ситуацію на полі бою, боротьбу з російськими керованими авіабомбами та розвідувальними дронами.

Він також зазначив, що конкретні результати зустрічі з представниками Словаччини будуть оприлюднені згодом, зокрема перспективи спільних проєктів в енергетиці, прикордонній інфраструктурі, гуманітарній співпраці. При цьому подякував за підтримку майбутнього членства України в ЄС.

Саміт НАТО - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Вашингтонський саміт членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) проходив з 9 по 11 липня 2024 року. Росії не подобається підтримка країн, входять до Альянсу, України.

Спікер правителя РФ Дмитро Пєсков звинуватив Північноатлантичний альянс у тому, що блок "де-факто повністю залучений до конфлікту в Україні" і таким чином нібито доводить свою "конфронтаційну суть".

У Путіна вчергове звинуватили Захід у тому, що військова інфраструктура НАТО продовжує рухатись у бік російських кордонів. За словами Пєскова, Альянс хоче прийняти у свій склад України, щоб завдати РФ поразки, що є "неприпустимою загрозою безпеки".

Не обійшлось у без погроз, спікер Путіна заявив, що дії НАТО вимагатимуть ефективних заходів з боку РФ для контрстримування альянсу". Зокрема, у Росії нібито ведуться дискусії щодо корекції ядерної доктрини, але це "не єдиний спосіб стримування".

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