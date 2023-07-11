За словами Подоляка, Альянс зможе повернути свою суб'єктність та внести корективи щодо колективного ВПК.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що у найближчі два дні НАТО може виправити помилки минулого і зробити світ ще міцнішим.

На своїй сторінці в соціальній мережі Twitter він написав, що Альянс міг би чітко зафіксувати обов'язкове майбутнє України у блоці. За його словами, у разі ухвалення правильних рішень НАТО:

поверне свою суб'єктність і почне самостійно визначати свою стратегію розвитку, не звертаючи більше уваги на всі погрози та заборони з боку Російської Федерації;

матиме шанс виправити фатальні помилки саміту 2008 року, що відбувався в румунському Бухаресті, коли "відкриті двері для України виявилися не зовсім відкритими";

зможе внести своєрідні корективи щодо того, що таке сучасна війна і яким має бути колективний ВПК.

"Але для цього колективному НАТО потрібно перестати боятися відповідальності...", — підсумував Подоляк.

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Саміт НАТО у Вільнюсі - головне

Сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі стартує дводенний саміт НАТО, на якому Україна хоче отримати конкретне рішення щодо свого членства.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті Альянсу у Вільнюсі можуть узгодити майбутнє приєднання України без етапу ПДЧ, утворити Раду Україна-НАТО й програму практичної підтримки, щоб наблизити Україну до НАТО.

Водночас президент України Володимир Зеленський роздратований появою неприйнятних формулювань для України в кулуарах саміту Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

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