Байден сказав, що американські чиновники перебувають у постійному контакті з Україною.

Президент США Джо Байден уперше відкрито прокоментував операцію ЗСУ в Курській області. Як пише Reuters, відповідаючи на запитання журналістів, Байден сказав, що американські урядовці перебувають у постійному контакті з українцями щодо цього кроку, і що впродовж останніх шести-восьми днів його кожні чотири-п'ять годин інформують про дії України.

"Це створює справжню дилему для Путіна", - сказав він, коментуючи вторгнення України на територію Росії.

У Білому домі зазначали, що Україна не повідомила США заздалегідь про своє вторгнення. Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Вашингтон не брав участі в операції.

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"Ми не брали жодної участі. Ми продовжимо обговорювати з українцями їхній підхід, але говорити про це повинні вони самі", - додала вона.

Офіційний представник США раніше заявив, що мета вторгнення українських військ до Курська, очевидно, полягає в тому, щоб змусити Росію вивести війська з території України, однак, зазначають американські чиновники, цілі президента України Володимира Зеленського поки що не зрозумілі на 100%.

Бої в Курській області - новини

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзвітував президенту Володимиру Зеленському, що наразі під контролем України перебувають уже 74 населені пункти Курської області.

Водночас, як пише The Economist, у ЗСУ є три можливих сценарії дій - спробувати утримати захоплену територію або навіть просунутися далі, відступити до кордону, зберігши війська і техніку для спроб повернути українську територію наступного року. І третій, найімовірніший - часткове відведення військ на більш захищену позицію поблизу українського кордону.

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