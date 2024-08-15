Україна може зміцнитись, відступити чи захопити більше територій.

Блискавичне вторгнення українських військ у Курську область Росії перевершило всі очікування. Однак, як пише The Economist, питання в тому, чи зможе Україна перетворити короткострокові вигоди на довгострокову стратегічну перевагу.

"Нездатність Росії провести швидку контратаку спантеличує деяких українських офіцерів. Замість того щоб перекидати війська з Донбасу до Курська, Кремль, можливо, планує асиметричну відповідь, наприклад, ракетний обстріл урядового кварталу в Києві", - пише The Economist, додаючи, що Путін поки що не зазнає сильного тиску з боку громадської думки всередині країни: росіяни знають про вторгнення, але ЗМІ применшують небезпеку, новини про хаос не дійшли до більшості громадян.

При цьому, на думку Economist, просування вперед було настільки швидким, а росіяни так повільно реагували, що Україна, можливо, переглядає свої цілі.

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"Початкові цілі полягали в тому, щоб підняти бойовий дух власного народу і надати нову впевненість західним прихильникам України в тому, що вона заслуговує на більшу військову підтримку. Україна також хотіла, щоб Кремль відволік війська від лінії фронту, особливо в Донецькій області", - пише видання.

У ЗСУ є три варіанти дій у Курській області

Водночас, вважає австралійський генерал у відставці Мік Раян, якщо РФ почне перекидати в цей район більш боєздатні війська, в українців буде три варіанти дій. Перший, максималістський підхід полягає в тому, щоб спробувати утримати захоплену територію або навіть просунутися далі, щоб відтягнути більше російських військ з України й отримати козир у майбутніх переговорах. Але це ризиковано, зазначає Раян, оскільки Україні буде важко підтримувати радіоелектронну боротьбу і протиповітряну оборону навіть військ, що добре окопалися, на такій широкій ділянці.

Другий варіант - відступити до кордону, зберігши війська і техніку для спроб повернути українську територію наступного року. Україна показала б, що може вести війну з Росією, і підірвала б наратив про неминучу перемогу Росії.

Третім варіантом може стати часткове відведення військ на більш захищену позицію поблизу українського кордону, що потребуватиме меншої кількості військ і кращої артилерійської та логістичної підтримки. Це також послужило б базою для подальших атак, коли з'являться можливості.

Як зазначає джерело The Economist у генеральному штабі України, це найімовірніший варіант: частина матеріально-технічних засобів - інженерні війська, паливо, польові госпіталі, продовольство і ремонтні бази - вже перекинуті на кілька кілометрів углиб російського кордону.

Бої в Курській області - що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзвітував президенту Володимиру Зеленському, що зараз під контролем України перебувають уже 74 населені пункти Курської області.

При цьому на тлі української операції в Курській області РФ почала виводити підрозділи з України.

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