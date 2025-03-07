Він повторив заклик Трампа.

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц закликав Україну та Росію зупинити бої та сісти за стіл переговорів.

Під час виступу Дональда Трампа в Овальному кабінеті Вольц заявив, що Вашингтон мав хорошу взаємодію із Києвом та Москвою. За його словами, і президент України Володимир Зеленський, і кремлівський правитель Путін казали їм, що лише Трамп може зупинити війну:

"У нас була початкова взаємодія з росіянами. В українців була прекрасна можливість зв'язати наші економіки разом за допомогою угоди з продажу корисних копалин. На жаль, все пішло не так добре, але ми думаємо, що все виправимо".

Волц нагадав про зустріч української та американської делегацій, яка має відбутися у Саудівській Аравії вже наступного тижня. Там сторони намагатимуться "повернути ці думки в потрібний напрямок", щоб забезпечити припинення вогню і рух до миру.

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Переговори про припинення війни

Наступного тижня в місті Джидда, Саудівська Аравія, заплановано зустріч делегацій України та Сполучених Штатів Америки. Основною метою зустрічі є обговорення можливого мирного врегулювання конфлікту між Україною та Росією.

Спеціальний представник США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що планується створити рамкову угоду для досягнення початкового припинення вогню.

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