Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц закликав Україну та Росію зупинити бої та сісти за стіл переговорів.
Під час виступу Дональда Трампа в Овальному кабінеті Вольц заявив, що Вашингтон мав хорошу взаємодію із Києвом та Москвою. За його словами, і президент України Володимир Зеленський, і кремлівський правитель Путін казали їм, що лише Трамп може зупинити війну:
"У нас була початкова взаємодія з росіянами. В українців була прекрасна можливість зв'язати наші економіки разом за допомогою угоди з продажу корисних копалин. На жаль, все пішло не так добре, але ми думаємо, що все виправимо".
Волц нагадав про зустріч української та американської делегацій, яка має відбутися у Саудівській Аравії вже наступного тижня. Там сторони намагатимуться "повернути ці думки в потрібний напрямок", щоб забезпечити припинення вогню і рух до миру.
Переговори про припинення війни
Наступного тижня в місті Джидда, Саудівська Аравія, заплановано зустріч делегацій України та Сполучених Штатів Америки. Основною метою зустрічі є обговорення можливого мирного врегулювання конфлікту між Україною та Росією.
Спеціальний представник США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що планується створити рамкову угоду для досягнення початкового припинення вогню.