Але точну дату в міністерстві вважали за краще не називати.

Міністерство закордонних справ (МЗС) Саудівської Аравії підтвердило проведення переговорів між представниками України та США. Там повідомили, що вони пройдуть у Джидді.

Згідно з повідомленням саудівського МЗС, переговори відбудуться "наступного тижня", але точної дати там не назвали, передає Бі-бі-сі. Напередодні про те, що зустріч може відбутися в Джидді, а не в Ер-Ріяді, говорив спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф.

Водночас президент України Володимир Зеленський уже зазначав, що приїде до Саудівської Аравії 10 березня, а потім його команда залишиться в країні для зустрічі з американцями.

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Нагадаємо, у лютому відбулися перші переговори між представниками США і РФ в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії. На зустрічі обговорювали шляхи припинення війни в Україні.

Нові переговори в Саудівській Аравії

Можливою датою переговорів називали 11 або 12 березня. Кореспондентка каналу Fox News Джекі Гайнріх повідомила, що переговори відбудуться 11 березня в столиці Саудівської Аравії.

За її інформацією, у складі американської делегації будуть державний секретар Марко Рубіо, Віткофф і радник із національної безпеки США Майкл Волтц. Від України буде глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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