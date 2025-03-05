Він сказав, що його команда готова працювати над закінченням війни під сильним керівництвом Трампа та виклав бачення шляху до миру.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч у Білому домі з американським колегою Дональдом Трампом "пройшла не так, як передбачалося".

Він назвав цю зустріч, яка закінчилася сваркою, "прикрою" і наголосив, що Україна готова до переговорів щодо припинення конфлікту. "Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі в п'ятницю, пройшла не так, як передбачалося. Сумно, що так вийшло. Настав час усе виправити. Ми хотіли б, щоб майбутня співпраця і спілкування були конструктивними", - наголосив Зеленський.

"Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Моя команда і я готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб домогтися міцного миру", - написав Зеленський у Х.

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Як пише CNN, західні лідери сподіваються, що ця заява якось поліпшить відносини України з Білим домом, але провальна зустріч в Овальному кабінеті підкреслила, наскільки напруженими стали ці відносини.

Зеленський також сказав, що Україна готова підписати угоду про постачання корисних копалин. "Що стосується угоди про корисні копалини та безпеку, Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Ми розглядаємо цю угоду як крок до більшої безпеки та надійних гарантій безпеки, і я щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно", - висловив думку президент.

І Зеленський зробив рідкісну пряму заяву про те, як може працювати можливе припинення вогню.

"Ми готові працювати швидко... і першими етапами можуть стати звільнення ув'язнених і перемир'я в небі - заборона на ракети, безпілотники великої дальності, бомби по енергетиці та іншій цивільній інфраструктурі - і перемир'я на морі, якщо РФ зробить те саме", - сказав Зеленський. "Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи і працювати зі США, щоб узгодити міцну остаточну угоду", - додав він.

Ця структура схожа на план, який запропонував президент Франції Еммануель Макрон після недільного саміту західних лідерів, що відбувся в Лондоні.

"Ще належить побачити, як Трамп відреагує на пропозиції українського лідера або його роздуми про візит до Білого дому. Але розлога заява припускає спробу Києва нав'язати свій голос в обговореннях майбутнього конфлікту після того, як адміністрація Трампа почала переговори з Росією минулого місяця і відмовилася запросити Україну", - зробило висновок видання.

Погіршення відносин США та України

Два дні тому Трамп наказав призупинити постачання американської військової допомоги Україні, що може мати згубні наслідки для бойових можливостей країни.

Призупинення допомоги залишиться чинним доти, доки Трамп не визначить, що Зеленський взяв на себе зобов'язання прагнути до мирних переговорів, сказав один чиновник - по суті, змусивши Україну сісти за стіл переговорів, погрожуючи подальшими втратами на полі бою.

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