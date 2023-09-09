Про це заявив прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков.

Прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков ухилився від питання, чи зустрінуться Путін з Кім Чен Ином у Владивостоці в рамках Східного економічного форуму, як на цьому тижні повідомляли ЗМІ.

Раніше видання The New York Times з'ясувало, що лідер КНДР має намір приїхати з візитом до російського президента на бронепоїзді 10-13 вересня. На зустрічне запитання росЗМІ щодо зустрічі, Пєсков уточнив, що йому "нічого сказати".

"Кремлю поки нічого сказати щодо можливості зустрічі Путіна і Кім Чен Ина", - цитує ТАСС.

Водночас Пєсков заявив, що програма Путіна у Владивостоці в рамках ВЕФ буде дуже насиченою. Зокрема, заплановані переговори з віце-прем'єром Держради КНР Лю Гочжуном.

Лю Гочжун зустрівся з Кім Чен Ином перед його візитом до Путіна

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр Держради КНР Лю Гочжун приїхав з "сигналом" для Кім Чен Ина на його ювілейний парад у Пхеньяні. Видання Bloomberg писало, що чиновник у складі офіційної делегації від Китаю, ймовірно, використав шанс побачитися з Кімом, щоб "дати президенту Китаю Сі Цзіньпіну можливість поспілкуватися" до того, як лідер Північної Кореї відправиться до Владивостока до Путіна.

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