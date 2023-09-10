Очікується, що лідер Північної Кореї зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити поставки зброї, а також деталі іншого військового співробітництва.

Північна Корея зберігає мовчання з приводу очікуваного візиту свого лідера Кім Чен Ина на бронепоїзді в російське місто Владивосток для участі в саміті, хоча він був присутній на фотосесії з учасниками, які святкували 75-ту річницю заснування країни.

Як пише Independent, очікувана участь Кім Чен Ина в Східному економічному форумі відбувається в той час, коли Володимир Путін стикається з виснаженням військових запасів і сподівається скористатися підтримкою Північної Кореї для отримання боєприпасів. Це несподіваний поворот ситуації в порівнянні з 1950-ми роками під час Корейської війни, коли Радянський Союз постачав зброю на північ.

Очікується, що лідер Північної Кореї зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити поставки зброї, а також деталі іншого військового співробітництва.

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Це буде всього лише другий візит північнокорейського лідера в Росію. Кім Чен Ин сподівається зміцнити зв'язки з Москвою, яка стає все більш ізольованою після вторгнення в Україну.

"Ми знаємо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу останнім часом приїжджав в основному через артилерійські снаряди, і, швидше за все, це буде обговорюватися між Путіним і Кім Чен Ином", - заявив Олександр Габуєв, голова Російсько-Євразійського центру Карнегі.

Однак Державне центральне інформаційне агентство Кореї не згадувало Кіма, за винятком фотосесії, на якій він був присутній. Представник КНДР повідомив, що Кім похвалив людей, "які в хороші чи погані дні ставлять державні справи вище сімейних справ".

У той час як Росія направила на святкування річниці КНДР військовий ансамбль пісні й танцю, Китай направив делегацію на чолі з віце-прем'єром Лю Гочжуном. Відсутність урядовців з Росії на урочистостях може свідчити про триваючу підготовку до зустрічі Путіна і Кіма, припустили південнокорейські ЗМІ.

Кремль також відмовився коментувати питання про можливу угоду, згідно з якою північнокорейська зброя поставлятиметься до Росії. "Північна Корея - наш сусід, і ми будемо й далі розвивати наші відносини, не озираючись на думку інших країн", - заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.

Хоча і Пхеньян, і Москва заперечують твердження про те, що вони вели переговори про постачання зброї, США заявили минулого тижня, що переговори про постачання Північною Кореєю зброї Путіну для використання проти України, котрі настільки швидко просуваються, були б помилкою.

Зустріч Путіна і Кім Чен Ина

Як повідомляв УНІАН, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує відвідати Росію і зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. За даними NYT, вони обговорять можливість постачання Росії зброї для її війни проти України та інше військове співробітництво між державами.

Нещодавно прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков ухилився від питання, чи зустрінуться Путін і Кім Чен Ин у Владивостоці в рамках Східного економічного форуму.

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