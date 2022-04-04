Польський прем'єр наголосив на необхідності негайно розірвати всі торговельні відносини з Росією й зупинити потік європейських грошей до Кремля.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Європейську Раду якомога швидше зібратися для розгляду російських злочинів у Київській області та запровадження ефективних санкцій.

Про це Моравецький написав на сторінці в Facebook.

Він наголосив, що злочини, які були скоєні російськими окупантами в Бучі та інших населених пунктах Київщини мають називатися геноцидом, і кожен відповідальний за них - прямо чи опосередковано - має бути суворо покараний міжнародним трибуналом.

"Різанина в Бучі - це більше ніж тривожний дзвіночок для Європи та світу. Це жахливий крик за справедливість, свободу та право на життя; за базові та універсальні цінності", – написав Моравецький.

Польський прем'єр закликав ЄС конфіскувати всі російські активи у своїх західних банках, у тому числі російських олігархів. Також він наголосив на необхідності негайно розірвати всі торговельні відносини з Росією й зупинити потік європейських грошей до Кремля.

"Злочинний і все більш тоталітарний режим Путіна заслуговує лише на одне: санкції, які дійсно працюють", - сказав Моравецький.

Також він наголосив, що Україна повинна отримати озброєння, з яким вона зможе захистити жінок і дітей Маріуполя, Бучі та багатьох інших міст.

"Це наш політичний і моральний обов'язок. Досить фальшивих жестів і тактики уникнення. Досить! Санкції не працюють. Вимкніть кисень російському геноциду", – заявив Моравецький.

"Бучанська різанина": що відомо про звірства окупантів на Київщині

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів. Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських посібників.

Увечері 2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнено від російських окупантів.

Після цього стала з'являться інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей. Дмитро Комаров показав жахливі кадри з Бучі та розповів, що мешканці просто плачуть, коли бачать хліб. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися у мережі, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей. Українців ховали у братських могилах. Деякі трупи залишалися просто посеред вулиць.

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