Глава МЗС заявив, що робота над притягненням до відповідальності усіх причетних до скоєння злочинів проти цивільного населення в Україні розпочалася.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Росія у своїх злочинах гірша, аніж бойовики "Ісламської держави" на Близькому Сході.

Про це глава МЗС сказав у відеозверненні у мікроблозі Twitter.

"Нічого не може зрівнятися з тим, що ми бачили з Бучі. Я особисто намагаюсь підготувати себе до фотографій і відео, які з'являться з Маріуполя, коли ми його звільнимо. Імовірно, вони будуть ще більш спустошливими", - заявив Кулеба.

"Те, що ми бачили у Бучі, робить один факт чітким: Росія гірша, ніж ІДІЛ у її звірствах, злочинах, масштабах цих злочинів і грубості поведінки російської армії в Україні. Я не знаю, де ці солдати навчались, якого роду цінності вони сповідують, якщо будь-які, бо це невимовно", - заявив Кулеба.

За його словами, російські окупанти ґвалтували, катували, вбивали цивільне населення.

Водночас глава МЗС зазначив, що вже розпочалася робота над переслідуванням усіх, хто скоював ці злочини.

"Ми знаємо номери воєнних підрозділів, які стояли у Бучі та інших селах і містах Київської області. На це може знадобитися час, але ми працюватимемо для себе, але й разом з нашими партнерами і Міжнародним кримінальним судом, аби усіх притягнути до відповідальності. Ми не лише говоримо про виконавців цих злочинів, але і про їхніх командирів і політичне керівництво. Увесь ланцюжок командування треба встановити", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, Кулеба назвав єдиний спосіб зупинити звірства російських фашистів. На його думку, це - поставки українській стороні танків, бойових літаків та зенітно-ракетних комплексів.

Вас також можуть зацікавити новини: