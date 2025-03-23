Росіяни знову скаржаться на мародерство.

Під час відбиття наступу Збройних сил України російські солдати розмародерили будинки в одному із селищ Бєлгородській області.

Як повідомляє російський Telegram-канал "Пепел", війська Росії зайшли у населений пункт Ріп'яхівка, що в Красноярузькому районі області, щоб відбити українську атаку. Після цього місцеві мешканці почали скаржитися на масове мародерство:

"Це ось наші військові такі молодці - захищають нас, у чужі будинки лазять. Будинків 20 мінімум розграбовано. У деяких будинках лежать двохсоті [загиблі російські] солдати".

За словами одного з росіян, місцева влада не проводила повноцінної евакуації, велика кількість людей просто бояться виїжджати. Водночас деякі повертаються додому полями, щоб "врятувати будинки та майно від військових мародерів".

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Бойові дії у Бєлгородській області

Нагадаємо, нещодавно з'явилися повідомлення про активність українських військових у прикордонних районах Бєлгородської області.

18 березня Російська Федерація заявила, що Збройні сили України спробували "вклинитись" в напрямку населених пунктів Демидівка і Прилісся. В російському міноборони, як завжди, запевняли, що атаки провалилися.

Тим часом російські воєнкори заявили, що українські бійці пройшли в тил армії РФ, створивши загрозу їхнього оточення в районі Графівки і Демидівки.

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