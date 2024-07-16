Мародерські дії загарбників зафіксували камери відеонагляду.

Російські військові розмародерили свиноферму на території Росії.

Зокрема, камери відеонагляду зафіксували розграбування одного з фермерських господарств у Бєлгородській області. Відео з'явилося у пабліках.

На кадрах ньому видно, як двоє озброєних солдатів під'їжджають на цивільній машині до господарства, забирають якийсь предмет, після чого, виламавши двері, проникають до адміністративної будівлі.

Після цього росіяни сіл у свою автівку та зникли з місця злочину.

Злочини окупантів в РФ

Станом на осінь 2023 року росЗМІ заявляли, що у Росії окупанти та найманці жорстоко вбили щонайменше 27 осіб після того, як приїхали з "СВО". Відзначимо, що це лише ті справи, за якими велися офіційні процеси. Також згадана статистика не охоплює інциденти за 2022 рік.

Нещодавно колишній найманець ПВК "Вагнер" зламав ніс поліцейському, який спробував його затримати. Інцидент стався у Красноярському краї.

Вас також можуть зацікавити новини: