Тепер росіянам доведеться отримувати візи за загальними і досить жорсткими правилами.

Данія тимчасово зупинила дію угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією. Між Копенгагеном та Москвою діяла окрема візова угода.

Про це пише повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Уряд Данії прийняв рішення, грунтуючись на рекомендаціях Європейського Союзу і ситуації, що склалася. Крім того, влада країни посилила національні візові правила, тому росіяни будуть проходити додаткові перевірки при подачі заяви на отримання візи.

Відео дня

"Викликає здивування те, що росіяни їдуть в європейські країни, в тому числі на відпочинок, в той час як їх країна вдерлася у вільну і демократичну європейську країну. Тому я радий, що ЄС щойно прийняв рішення призупинити дію угоди про спрощений візовий режим з Росією. Данія підтримує це, хоча ми не є частиною угоди", - заявив міністр імміграції та інтеграції Кааре Дибвад Бек.

Згідно з новими правилами, громадяни Росії повинні платити підвищений збір при подачі заяви на отримання візи та підкоряться більш жорстким правилам, що має послати президенту РФ Володимиру Путіну важливий сигнал.

Як раніше повідомляв УНІАН, Рада ЄС повністю зупинила угода про спрощення візового режиму з Росією. Відповідно до нового рішення, яке офіційно вступило в силу 12 вересня, візовий збір збільшиться з 35 до 80 євро.

Крім того, росіяни зіткнуться зі збільшенням термінів оформлення віз і більш суворими правилами видачі багаторазових віз. Інші країни також вже заявили, що будуть застосовувати більш суворі правила для росіян, які звертаються за візами, наприклад Чорногорія.

Вас також можуть зацікавити новини: