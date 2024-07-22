Візит українського міністра відбудеться на запрошення китайської сторони.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 23-25 липня здійснить візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ КНР Ван Ї. Про це повідомляє вітчизняне Міністерство закордонних справ.

"Під час зустрічей і переговорів сторони проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин. Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру", - мовиться у повідомленні.

Як зазначає Politico, це буде його перша поїздка до Пекіна з початку повномасштабного російського вторгнення.

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Міністерство закордонних справ Китаю надало мало подробиць, за винятком заяви офіційного представника Мао Ніна про те, що Кулеба буде у Китаї з вівторка до п'ятниці.

Війна в Україні - роль Китаю

Bloomberg на початку місяця писало, що російський диктатор Володимир Путін запропонував створити нову євразійську архітектуру безпеки, яка заснована на поглибленні союзу Москви з Пекіном. Таким чином президент РФ хоче кинути виклик порядку в Європі, що був організований після холодної війни, де домінують США та їхні партнери.

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що залежність Росії від Китаю зросла настільки, що Пекін за бажання міг би припинити війну в Україні одним дзвінком голови КНР Сі Цзіньпіна до Москви. Про це він сказав в інтерв’ю в Гельсінкі.

Президент Китаю Сі Цзіньпін намагався зобразити Китай як нейтрального гравця в дискусіях про війну, але його уряд критикував Росію за напади на цивільне населення та загрози застосування ядерної зброї. Китай принципово виступає проти міжнародних санкцій стосовно РФ. При цьому, як пишуть ЗМІ, "тихо" допомагає Росії вести агресію, зокрема, розробляє ударні безпілотники для РФ.

Китай не брав участі в саміті миру у Швейцарії. Китайська влада просуває власний план миру, який підтримує Кремль.

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