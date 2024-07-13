Глава МЗС Китаю застеріг Альянс від розпалювання конфронтації.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І відповів на "безпідставні звинувачення" НАТО в тому, що Пекін допомагає Росії у війні проти України. Він також застеріг Альянс від розпалювання конфронтації, - повідомляє BBC.

Зазначається, що коментарі Вана прозвучали через кілька годин після того, як лідери країн-членів НАТО зібралися у Вашингтоні і прийняли декларацію, в якій згадується війна в Україні. Вони, зокрема, звинуватили Китай у тому, що той є "вирішальним посібником" Росії через його "широкомасштабну підтримку російської оборонної промислової бази", і це були одні з найжорсткіших висловлювань на адресу Пекіна.

"Вони закликали Китай припинити "будь-яку матеріальну і політичну підтримку" військових зусиль Росії - зокрема, постачання матеріалів подвійного призначення, які можуть бути використані як у цивільних, так і у військових цілях", - пише видання. Відео дня

ЗМІ нагадує, що західні держави раніше звинувачували Пекін у передачі Москві безпілотних і ракетних технологій, а також супутникових знімків. Так, за оцінками США, близько 70% верстатів і 90% мікроелектроніки, які зараз імпортує Росія, походять з Китаю. Пекін також звинуватили у проведенні "зловмисної кібернетичної та гібридної діяльності, включаючи дезінформацію" проти країн НАТО.

Звинувачення Китаю з боку НАТО

Днями генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав Китай пособником РФ у війні проти України. За його словами, Пекін є "пособником" і навіть "помічником" російської агресії, оскільки надає військово-технічну допомогу РФ, що дозволяє Кремлю так довго вести цю війну.

Столтенберг зазначив, що НАТО надіслало чіткий сигнал Китаю про те, що така роль Пекіна неприпустима.

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