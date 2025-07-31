У США не вірять, що Росія справді піде на прямий збройний конфлікт із ними.

У Вашингтоні не надто близько до серця сприймають ядерні погрози колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, оскільки не вважають його повноважною особою. Однак факт інформаційної провокації фіксують. Про це в інтерв’ю Fox News заявив державний секретар (міністр закордонних справ) і радник президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо.

Він визнав, що "не можна ігнорувати те, що хтось каже", але разом з тим вказав на фактично нікчемний статус Медведєва у російській владній ієрархії.

"Він, по суті, не є релевантним гравцем у російській політиці. Він не приймає рішень. Його немає на жодній із зустрічей чи розмов, які ми коли-небудь мали. (...) Його слова матимуть вплив з точки зору провокації та інших речей такого роду. Я не впевнений, що він виступає від імені офіційної російської позиції, але він, безумовно, хтось на офіційній посаді в Росії, хто говорить речі, що є провокаційними", – сказав Рубіо.

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Що ж до реальних перспектив прямої війни Росії проти США, якою Медведєв погрожує Вашингтону, то тут держсекретар є ще більш скептичним. На його думку, таку війну "неможливо собі уявити", тому ще йдеться про дві найбільші ядерні армії у світі. Тож такий конфлікт несе в собі занадто великий ризик. Однак у теоретичній війні виключно конвенційними, тобто неядерними силами Росія не мала би шансів проти Америки, вважає Рубіо.

"Росіяни не змогли б протистояти Сполученим Штатам або, чесно кажучи, багатьом країнам Європи, якщо на те пішло. Я думаю, що їм було б важко. Вони мають труднощі з Україною, яка зараз є найбільшою армією в Європі, але на момент вторгнення не була. Я думаю, що їм було б важко. На звичайному фронті дуже", – переконаний держсекретар США.

Публічні провокації Медведєва

Як писав УНІАН, останніми роками Дмитро Медведев грає роль інформаційного провокатора, який постійно погрожує Заходу та Україні ядерною війною. Тривалий час на його заяви ніхто не звертав особливою уваги, але днями на них почали реагувати у Вашингтоні.

Так, цього тижня Медведєву прямо відповів сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є одним із давніх і близьких соратників Трампа.

А сьогодні вибрики Медведєва прокоментував безпосередньо президент США.

"Передайте Медведєву, щоб він стежив за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!" - написав Трамп у своїй соцмережі.

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