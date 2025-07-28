За його словами, "Трамп грає в гру ультиматумів з Росією".

28 липня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав новий дедлайн на досягнення мирної угоди з Україною для російського диктатора Володимира Путіна. Новий ультиматум прокоментував заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.

Відповідний допис одіозний політик опублікував у соцмережі Х. За його словами, "Трамп грає в гру ультиматумів з Росією: 50 днів або 10".

"Він повинен пам'ятати дві речі: 1. Росія – це не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною", – написав він.

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Медведєв також закликав Трампа "не йти шляхом Сонного Джо", вочевидь говорячи про попереднього президента США Джо Байдена.

Ультиматум Трампа Росії

14 липня під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте Дональд Трамп заявив, що дає російському правителю 50 днів на досягнення угоди щодо війни в Україні. В інакшому випадку Росії загрожуватимуть нові санкційні обмеження.

Та два тижні потому, 28 липня, американський лідер заявив, що не бачить жодного прогресу в питанні війни РФ проти України. На цьому тлі він сказав, що встановить новий дедлайн – близько 10 або 12 днів відсьогодні.

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