Новий скандал між РФ і США розпочався через ультиматум Трампа про 10 днів для закінчення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп різко відповів заступнику секретаря Ради безпеки Росії Дмитру Медведєву на його погрози війною.

У соцмережі Truth Social Трамп жорстко відреагував на погрози війною і попередив Медведєва, що подібні заяви небезпечні.

"Передайте Медведєву, колишньому президенту Росії, який вважає себе все ще президентом, щоб він стежив за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!", - написав Трамп.

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Погрози Медведєва

Новий ультиматум Трампа про 10 днів на закінчення війни в Україні, висунутий РФ очікувано обурив кремлівських чиновників. Першим на нього відреагував заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.

У скандальному тоні політик заявив, що Трамп нібито робить "крок до війни", а також закликав його не йти шляхом попередника Джо Байдена.

Медведєву раніше вже відповів сенатор Ліндсі Грем. "Тим у Росії, хто вважає, що Трамп несерйозно налаштований припинити кровопролиття між РФ та Україною: ви незабаром на жаль помилитеся... Сідайте за стіл мирних переговорів", - написав Грем у X 29 липня.

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