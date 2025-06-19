Видання пише, що він був роздратований своїм французьким колегою через його візит до Гренландії та критику планів Вашингтона взяти острів під контроль.

Президент США Дональд Трамп достроково залишив саміт G7 у Канаді через "роздратування" президентом Франції Еммануелем Макроном і "відсутність інтересу" до зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це пише газета Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з перебігом саміту.

Видання пише, що він був роздратований своїм французьким колегою через його візит до Гренландії та критику планів Вашингтона взяти острів під контроль. Другою причиною стало його небажання зустрічатися з президентом Володимиром Зеленським.

Зазначається, що НАТО скоротило майбутній саміт лідерів до однієї робочої сесії, щоб уникнути передчасного відходу президента США. Захід, який спочатку мав відбутися протягом трьох днів, скорочено до однієї двох із половиною годинної робочої сесії серед 32 лідерів. Рішення було ухвалено для того, щоб Трамп не занудьгував і не пішов завчасно.

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Неофіційна вечеря лідерів, організована королем і королевою Нідерландів, також відбудеться у вівторок увечері. Один із чиновників сказав:

"Весь сенс у тому, щоб зробити його якомога скромнішим і цілеспрямованішим. З мінімальними можливостями для збоїв".

Трамп раптово покинув саміт G7 - деталі

Трамп покинув саміт G7 у Канаді в понеділок увечері, пропустивши другий день заходу, який включав переговори із Зеленським. Він заявив, що Макрон неправильно трактував причину його дострокового від'їзду з Канади - робота над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном.

За словами Трампа, Макрон "не має уявлення", чому він повернувся до Вашингтона. Президент США зазначив, що йдеться про щось "набагато важливіше".

The Guardian писала, що саміт у Канаді став гірким розчаруванням для України. Деякі українські чиновники заявили, що не впевнені, чи варто Зеленському відвідувати саміт НАТО в Гаазі наступного тижня, оскільки немає гарантії, що Трамп там буде.

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