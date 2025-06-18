Українські дипломати та чиновники розчаровані і навіть обурені поведінкою Дональда Трампа у Канаді.

Саміт G7 у Канаді став гірким розчаруванням для України: президент США Дональд Трамп достроково покинув зустріч, не провівши зустрічі з Володимиром Зеленським. Американський лідер заявив, що має зосередитися на конфлікті між Ізраїлем та Іраном, ігноруючи питання припинення вогню між Росією та Україною, пише The Guardian.

Деякі українські чиновники заявили, що зараз не впевнені, чи варто Зеленському відвідувати саміт НАТО в Гаазі наступного тижня, оскільки немає жодної гарантії, що Трамп там буде.

"Це постійна небезпека того, що Україна стане жертвою подій та короткочасної концентрації уваги Трампа", — сказав один з українських дипломатів.

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Він додав, що масований ракетний удар Росії, який стався в той самий день, коли Зеленський летів до Канади, був, ймовірно, навмисним.

Ще одним ударом стало блокування США спільної заяви щодо України. Як повідомляється, Вашингтон вважав її "занадто антиросійською" й небезпечною для потенційних переговорів з Путіним. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив: "Трамп пообіцяв бути присутнім на саміті НАТО", але багато хто сумнівається, чи це станеться.

"Ми готові до безумовного припинення вогню", — заявив Зеленський на зустрічі з канадським прем’єром Марком Карні, утримавшись від прямої критики Трампа.

Президент України наголосив, що на саміті G7 планував обговорити закупівлю систем ППО та озброєння на суму до 50 мільярдів доларів як форму безпекових гарантій. США нібито готові продавати зброю, проте Трамп вважає, що це "лише продовжить війну".

Крім того, Україна намагалась добитися зниження цінової межі на російську нафту з $60 до $45 за барель. Британський прем’єр Кір Стармер підтримав цю ідею, оголосивши про нові санкції проти російських танкерів, тоді як Трамп заявив:

"Санкції коштують нам мільярди доларів".

Голова закордонних справ ЄС Кая Каллас підтвердила: "Росія не зацікавлена в мирі. Ми повинні продовжувати тиск".

Вона також повідомила, що ЄС близький до 18-го пакета санкцій, зокрема щодо імпорту нафти, переробленої третіми країнами.

Зеленський, який дорогою до G7 відвідав Австрію в пошуках нового посередника в перемовинах, заявив, що це один із останніх шансів чинити колективний тиск на Кремль.

Саміт G7 завершився несподівано - що відомо

Саміт G7 у Канаді показав глибокі розбіжності між лідерами, насамперед через дії президента США Дональда Трампа. Зустріч завершилася без спільного підсумкового комюніке — замість цього шість країн оприлюднили шість окремих заяв.

США заблокували більш рішучу заяву щодо війни в Україні та відмовилися підтримати додаткову військову допомогу. Натомість Канада оголосила про підтримку Києва на 2 мільярди канадських доларів.

Трамп раніше покинув саміт, пояснивши це необхідністю повернення до Вашингтона через кризу на Близькому Сході.

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