Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп мав зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Президент США Дональд Трамп достроково покинув саміт "Великої сімки" в Канаді на тлі загострення ситуації на Близькому сході. Як пише CNN, спочатку про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

"Президент Трамп чудово провів день на саміті G7, навіть підписав важливу торговельну угоду зі Сполученим Королівством і прем'єр-міністром Кіром Стармером. Багато чого було досягнуто, але через те, що відбувається на Близькому Сході, президент Трамп сьогодні ввечері (в ніч на 17 червня за київським часом) поїде після вечері з главами держав".

При цьому Трамп мав виїхати з Канади у вівторок після прес-конференції.

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Пізніше Трамп підтвердив, що йому потрібно повернутися до Вашингтона "якнайшвидше", щоб впоратися з поточною ситуацією на Близькому Сході.

"Я повинен повернутися. Дуже важливо... Ви, ймовірно, бачите те, що бачу я. І мені потрібно повернутися якомога швидше", - заявив він.

Держсекретар Марко Рубіо також повертається до Вашингтона разом із Трампом.

Також CNN повідомляє, що Трамп доручив членам своєї команди спробувати зустрітися з іранськими офіційними особами якомога швидше, щоб визначити, чи серйозно Тегеран ставиться до дипломатії задля вирішення свого конфлікту з Ізраїлем.

Саміт G7 - новини

Раніше ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським під час саміту "Великої сімки" в Канаді.

Тим часом, Трамп перед самітом Групи семи (G7) у Канаді наголосив, що виключення РФ із G8 було помилкою.

Він також заявляв, що російський лідер Володимир Путін запропонував своє посередництво у вирішенні конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

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