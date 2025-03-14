Під гаслом "Зробимо Америку Великою Знову" Трамп руйнує один із стовпів американської могутності - першість в науці і технологіях.

Прагнення адміністрації Трампа будь-що скоротити видатки державного бюджету США ставлять під удар науково-технічне лідерство Америки у світі. Про це пише Bloomberg, аналізуючи останні рішення Білого дому.

Хоча історично в США приватний сектор був основним джерелом фінансування наукових інституцій, скорочення державних програм, ініційоване Трампом, вже позначилося і на науковому секторі.

"Гарвардський університет тимчасово призупиняє наймання викладачів. Колумбійський університет намагається скоротити федеральне фінансування до 400 мільйонів доларів. Каліфорнійський технологічний інститут залишає постдокторські посади незаповненими", – перераховує Bloomberg лише деякі з наслідків.

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Експерти попереджають, що скорочення саме державних наукових програм може уповільнити розвиток американської науки. У найгіршому випадку це може радикально змінити усю наукову систему США, яка зробила Америку світовим лідером в науці після Другої світової війни.

"Це екосистема, яка приносить користь усім і завдяки якій США залишаються на передовій. Ситуація ставить під загрозу здатність нашої країни залишатися в авангарді науки та техніки через скорочення або усунення покоління молодих технічних талантів", – вважає Фіона Гаррісон, голова відділу фізики, математики та астрономії Каліфорнійського технологічного інституту.

Джеффрі Лазо, незалежний економіст, який спеціалізується на ринку метеорологічних прогнозів, зазначає, що, наприклад, в сегменті прогнозування погоди саме уряд США, а не приватний сектор, був основним джерелом фінансування. Державні інвестиції в Національну службу погоди сприяли розвитку ринку комерційного прогнозування погоди. Тепер цей ринок генерує принаймні 85 мільярдів доларів економічної вигоди, що більш ніж у 20 разів більше, витрат уряд на цей сектор.

І в той час, як уряд США скорочує фінансування наукових програм, їхній головний геополітичний суперник, Китай, користується моментом і вже запрошує до себе на роботу американських науковців, які втратили роботу через політику "ефективності" Трампа.

Політика Трампа: наслідки

Як писав УНІАН, сумнівна економічна політика Дональда Трампа, зокрема його схильність вести тарифні війни з головними торговельними партнерами США, призвела до масштабного падіння фондового ринку Америки. Інвестори очікують погіршення ситуації в економіці США.

Те ж саме відбувається і з доларом США, який рекордно просів по відношенню до євро.

Тим часом намічається тренд на відмову інших країн від закупівлі американської зброї, що може болюче вдарити по американському ВПК. Це стало наслідком безвідповідального рішення Трампа зупинити військову допомогу Україні в розпал війни. Тепер уряди бояться, що не зможуть використовувати американську зброю, якщо США так само заманеться зупинити поставки критичних запчастин чи програмного забезпечення.

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