Найбільший у світі донор опинився на межі закриття після аудиту, який розпочав департамент, очолюваний Маском.

Мільярдер Ілон Маск, який в адміністрації президента США Дональда Трампа відповідає за ефективність уряду (DOGE), заявив, що вони працює над закриттям американського агентства допомоги іноземним державам USAID, передає Reuters.

Під час зустрічі, в якій брали участь колишній кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі та сенатори-республіканці Джоні Ернст і Майк Лі, Маск сказав, що DOGE працює над закриттям Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

"Це не підлягає ремонту", - сказав Маск, додавши, що президент Трамп погоджується, що його слід закрити.

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У неділю агентство Reuters повідомило, що адміністрація Трампа звільнила двох високопосадовців служби безпеки в USAID протягом вихідних після того, як вони спробували перешкодити представникам DOGE отримати доступ до закритих частин будівлі, повідомили три джерела.

USAID є найбільшим у світі донором. У 2023 фінансовому році США виділили 72 мільярди доларів допомоги по всьому світу на все: від здоров’я жінок у зонах конфлікту до доступу до чистої води, лікування ВІЛ/СНІДу, енергетичної безпеки та боротьби з корупцією. Вона надала 42% усієї гуманітарної допомоги, яку відстежувала ООН у 2024 році.

У суботу веб-сайт USAID все ще був офлайн , і деякі користувачі не могли отримати до нього доступ у неділю. Штат USAID налічує понад 10 000 осіб.

Трамп наказав глобально заморозити більшу частину зовнішньої допомоги США в рамках своєї політики "Америка перш за все", яка вже викликала шок у всьому світі. Польові госпіталі в тайських таборах для біженців, розмінування в зонах бойових дій і ліки для лікування мільйонів людей, які страждають від таких захворювань, як ВІЛ, є одними з програм, яким загрожує ліквідація.

Говорячи ширше про скорочення витрат США та шахрайства, Маск оцінив, що адміністрація Трампа може скоротити 1 трильйон доларів з дефіциту США наступного року.

Він стверджував, наприклад, що "професійні іноземні шахрайські групи" крадуть величезні суми грошей, видаючи або створюючи підроблених цифрових громадян США.

Маск не надав жодних доказів на підтримку своєї заяви про шахрайство та не пояснив, як він досяг суми в 1 трильйон доларів.

Онлайн-чат стався на тлі занепокоєння щодо доступу Маска до системи казначейства, про яку вперше повідомила New York Times, яка надсилає понад 6 трильйонів доларів на рік у вигляді платежів від імені федеральних агентств і містить особисту інформацію мільйонів американців, які отримують гарантійні виплати, відшкодування податків та інші кошти від уряду.

Демократ Пітер Велч, член фінансового комітету Сенату, вимагав пояснити, чому Маск отримав доступ до платіжної системи.

"Це грубе зловживання владою з боку необраного бюрократа, і це показує, що за гроші можна купити владу в Білому домі Трампа", - сказав Велч у заяві, надісланій електронною поштою.

Маск має підтримку Трампа:

"Він сильно економить. Іноді ми не погоджуємося з цим і не йдемо туди, куди він хоче. Але я думаю, що він чудово виконує свою роботу. Він розумний хлопець. Дуже розумний. І він дуже любить скорочення бюджету нашого федерального бюджету".

Команда Маска отримала доступ або взяла під контроль численні державні системи.

Агентство Reuters у п’ятницю повідомило, що помічники Маска, яким доручено керувати урядовим агентством кадрів США, заблокували кар’єрних державних службовців від комп’ютерних систем, які містять особисті дані мільйонів федеральних службовців, за словами двох чиновників агентства.

З моменту вступу на посаду 11 днів тому Трамп розпочав масову реорганізацію уряду, звільнивши та відсторонивши сотні державних службовців у своїх перших кроках до скорочення чиновницького апарату та встановлення більшої кількості лояльних людей.

Інші новини про USAID

Раніше УНІАН повідомляв, що 2024 року Україна отримала від USAID майже $5,5 млрд. Найбільше коштів, а саме 4,2 млрд доларів, пішло на урядові програми.

Крім того, в ОП відреагували на раннє призупинення фінансування USAID. "Так, це несподівана і неприємна новина: і для влади, і для громадського сектору. Але, це не перше і не останнє випробування, яке ми маємо подолати", - зазначила заступниця керівника Офісу президента України.

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