Індекс Nasdaq 100 впав на 3,8% уперше з 2022 року.

Американський фондовий ринок продовжує падати на тлі політики президента США Дональда Трампа щодо мит. Через дії очільника Білого дому виникають побоювання, що економіка США сповільниться.

Про це пише Bloomberg. Зазначається, що індекс Nasdaq 100, що складається з високотехнологічних компаній, впав на 3,8%, уперше з 2022 року. Індекс S&P 500 впав на 2,6%. Індекс знаходиться на шляху до закриття нижче 200-денної ковзної середньої вперше з листопада 2023 року, перервавши серію з 336 сесій вище своєї довгострокової лінії підтримки. Його падіння на 5% від максимуму лише за дев'ять сесій стало найшвидшим падінням такого масштабу з лютого 2020 року – тоді причиною була пандемія.

Хоча Трамп попередив, що американці можуть відчути "невелике занепокоєння" від торговельних війн з Канадою, Мексикою та Китаєм, він не сказав, коли у США побачать вигоду від його політики. Крім того, він відмовився виключити можливість рецесії.

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Неспокійно і на Волл-стріт. Стратеги та економісти підвищують свої прогнози щодо економічного спаду в США. І це налаштовує американський фондовий ринок на те, що може стати тривалим періодом турбулентності.

Найбільші технологічні компанії в S&P 500 впали на 4,6%. Акції Tesla Inc. впали на 13%, що стало найгіршим днем з 2020 року. Акції збиткових технологічних компаній перебували у вільному падінні, тоді як кошик найбільш "коротких" акцій Goldman Sacsh Group Inc. впав на 4,7%.

Інвестори стикаються з геополітичними ризиками, зростаючою волатильністю та підвищеною інфляцією, що підкреслює очікування, що Федеральний резерв готовий зберегти процентні ставки вищими, ніж вважалося кілька місяців тому. За словами стратега Deutsche Bank Парага Татте, повне падіння до нижньої межі свого історичного діапазону, як це сталося під час торговельної війни у 2018-2019 роках, може потягнути індекс S&P 500 ще нижче – приблизно на 8% до 5300 пунктів. Наразі індекс торгується на позначці 5 650.

Як фінансовий світ реагує на дії Трампа

Не так давно Дональд Трамп підписав довгоочікуваний указ про створення стратегічного резерву криптовалют. Поки представники галузі схвально коментували цей крок, Bitcoin продемонстрував падіння на 5,7%. Згодом він таки відіграв позиції. Примітно, що після перемоги Трампа на виборах курс біткойна "‎рвонув"‎ угору і вже в грудні перевищив 106 000 доларів. Згодом відбулося здешевлення валюти.

Варто зазначити, що від митної політики Трампа постраждав не лише американський фондовий ринок. У Європі станом на 4 березня базовий індекс Stoxx Europe 600 впав на 0,9%, а німецький індекс Dax, що має велику частку експорту, знизився на 1,5%. Гонконзький індекс Hang Seng та основний китайський індекс CSI 300 впали на 2% та 0,8% відповідно.

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