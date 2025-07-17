У американського лідера виявили захворювання, яке часто зустрічається в людей старше 70 років.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пройшов медичне обстеження через появу "легкого набряку" на ногах і синців на одній з рук. Про це з посиланням на заяву Білого дому пише The Hill.

Як зазначила речниця Білого дому Керолайн Левітт, Трамп пройшов комплексне обстеження, включно з діагностичним обстеженням судин. У нього виявили захворювання, яке часто зустрічається у людей старше 70 років.

" Обстеження показало, що у 79-річного Трампа хронічна венозна недостатність. За даними Клівлендської клініки, цей стан виникає, коли вени ніг не можуть перекачувати кров назад до серця, що призводить до накопичення крові", – йдеться в матеріалі.

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Левітт додала, що у Трампа не було жодних ознак тромбозу глибоких вен, тобто утворення згустків крові, або артеріальної хвороби, яка може включати в себе закупорку вен.

Синці на одній з рук американського президента можна помітити і на нещодавніх фотографіях, пишуть журналісти. За словами лікаря Трампа, ці сліди "відповідають незначним пошкодженням м'яких тканин від частих рукостискань".

Здоровʼя Трампа

Попередній медогляд президент США Дональд Трамп проходив ще в травні. Тоді в записці його лікаря було сказано, що він має "відмінний" стан здоровʼя.

Тоді лікар Білого дому Шон Барбабелла сказав, що Трамп "демонструє відмінне когнітивне і фізичне здоров'я і повністю готовий виконувати обов'язки головнокомандувача і глави держави".

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