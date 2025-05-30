При цьому він відмовився говорити, чи вважає Путіна поганою людиною.

Президент США Дональд Трамп поскаржився журналістам, що йому доводиться мати справу із "дуже впертим" президентом України Володимиром Зеленським. Відповідну заяву він зробив під час спілкування з пресою у Білому домі.

Так, один із журналістів намагався з’ясувати, як Трамп зараз ставиться до "дуже впертого Володимира Путіна". Президент США, не дослухавши запитання, перебив журналіста, аби зробити ремарку:

"І Зеленський. Зеленський дуже впертий теж".

Зрештою журналісту таки вдалося поставити своє запитання про те, чи вважає Трамп Путіна хорошою або поганою людиною.

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"Я дуже добре його знаю. І я багато чого з ним пережив", – сказав у відповідь президент США, нагадавши, що за першої каденції його буцімто безпідставно звинувачували у зв’язках з Кремлем.

Висловлювання Трампа про Зеленського

Як писав УНІАН, Дональд Трамп неодноразово негативно висловлювався щодо президента України Володимира Зеленського.

Так, ще під час передвибочої боротьби за крісло презилента США Трамп неодноразово називав Зеленського "найкращим продавцем в історії", маючи на увазі обсяги фінансової та військової допомоги, які Україна отримала від США за адміністрації Байдена. Він стверджував, що кожного разу, коли Зеленський приїжджає до США, він отримує мільярди доларів допомоги.

У лютому 2025 року Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів", звинувативши його у відмові проводити вибори під час повномасштаної війни та в тому, що він "грав на Байдені як на скрипці". Ці заяви були зроблені на тлі звинувачень у тому, що Зеленський нібито не демонструє достатньої вдячності за американську допомогу та перешкоджає мирним переговорам з Росією.

Під час особистої зустрічі в Овальному кабінеті 28 лютого Трамп звинуватив Зеленського в тому, що той "грає з життями мільйонів людей" і "ризикує Третьою світовою війною". Віце-президент Джей Ді Ванс також дорікнув Зеленському за недостатню вдячність за американську допомогу.

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