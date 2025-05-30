Поки ведуться переговори про наближення миру, Росія тероризує Україну ракетами.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп судить російського диктатора Володимира Путіна за його діями.

Зараз він "надзвичайно розчарований", адже поки тривають перемовини про мир, Росія вбиває цивільних людей в Україні. Таку заяву зробила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.

"І це судження, яке винесуть лідери цієї країни, лідерами, відверто кажучи, вільного світу, про те, чи можливо вести переговори, чи ні. І я думаю, що в такому випадку нам доведеться приймати рішення щохвилини", – акцентувала представник Держдепу США.

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Водночас на уточнююче запитання про те, чи відправить Вашингтон представника на наступні переговори між Україною та Росією, Брюс відповіла, що не має такої інформації. При цьому вону додала, що у Штатах сподіваються, що можлива зустріч у Стамбулі відбудеться.

Переговори з Росією

16 травня у Стамбулі зустрілися делегації РФ та України, де вперше за останні кілька років провели прямі переговори. Не минулося без неадекватних вимог та погроз з боку Росії.

Зараз же в Росії кажуть, що хочуть провести ще одні переговори – теж у Стамбулі, 2 червня. Речник Путіна Дмитро Пєсков каже, що Україна ще не відповіла на таку пропозицію.

Про можливі переговори вже висловилися і в Білому домі. Прессекретарка Керолайн Левітт сказала, що Штати сподіваються, що така зустріч відбудеться:

"Ми віримо, що ця зустріч відбудеться. Це зустріч, яку президент Трамп підтримував – щоб ці дві сторони зустрілися і проводили прямі переговори. [...] Сподіваємося, наступного тижня буде прогрес у цій справі", – заявила вона.

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