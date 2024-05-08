Згідно з планами, НАТО візьме на себе частину координаційних функцій очолюваної США коаліції, відомої як група Рамштайн.

Угорщина не братиме участі в "божевільній місії" НАТО з надання допомоги Україні, заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто.

У квітні союзники по НАТО домовилися почати планування довгострокової військової підтримки України, створивши фонд у розмірі 100 мільярдів євро (107 мільярдів доларів), пише Reuters.

Згідно з планами, НАТО візьме на себе частину координаційних функцій очолюваної США коаліції, відомої як група Рамштайн (контактна група з питань оборони України - прим. ред). Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що уряд країни раніше виступав проти цього плану.

Відео дня

"Угорщина залишиться осторонь від божевільної місії НАТО, незважаючи на тиск", - заявив він на заході в Лондоні.

Війна в Україні - позиція Угорщини

Влада Угорщини весь час намагається блокувати виділення допомоги Україні. Зокрема, раніше ця країна накладала вето на 50 млрд євро допомоги.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що присутність військ НАТО в Україні означатиме початок третьої світової війни. Альянс нібито може перетнути "червону лінію".

Як заявив головний дипломат Угорщини, європейським політикам слід працювати над досягненням миру, а не шукати шляхів участі у війні.

Вас також можуть зацікавити новини: