У Конгресі США представили законопроєкт про підтримку України та санкції проти РФ, - Reuters

Як кажуть джерела, цей документ - спроба чинити тиск на адміністрацію Трампа, аби вона зайняла чіткішу позицію на боці Києва.

Представники Демократичної партії представили у Конгресі США законопроєкт, який передбачає посилення підтримки України у війні та запровадження жорстких санкцій проти Росії. Про це пише Reuters з посиланням на копію законопроєкту, яка опинилася у розпорядженні агентства.

Провідний демократ у Комітеті у закордонних справах Палати представників, Грег Мікс представив законопроєкт, який передбачає багаторівневу допомогу Україні – від фінансування безпекових потреб і післявоєнного відновлення до посилених санкцій проти Росії.

У першому розділі підтверджується підтримка України та НАТО, а також пропонується створення посади спецкоординатора з питань відновлення України. У другому розділі йдеться про безпекову допомогу Україні, включаючи прямі кредити і військове фінансування. У третьому - про суворі санкції та експортний контроль щодо російських банків, енергетичної та гірничодобувної галузей, а також чиновників РФ.

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Поінформовані джерела агентства зазначають, що законопроєкт - це чергова спроба чинити тиск на адміністрацію президента Дональда Трампа, аби вона зайняла чіткішу позицію на боці Києва.

"Такі дії в Конгресі відображають зростаючу стурбованість законодавців з обох партій долею України, оскільки президент-республіканець Дональд Трамп зайняв більш примирливу позицію щодо Москви з моменту початку свого другого терміну 20 січня", - зазначив один зі співрозмовників.

Помічники конгресменів, які працювали над текстом, зазначають, якщо законопроєкт не отримає повної підтримки Палати представників, його окремі положення можуть увійти до ширшого пакету рішень щодо України.

"Цей законопроєкт точно стане частиною ширшої законодавчої дискусії", – сказав один зі співавторів тексту.

Україна хоче купити зброю в США

13 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова купити в США пакет зброї, в тому числі системи протиповітряної оборони Patriot. Вашингтон так і не передав Києву обіцяні ЗРК.

Згодом президент Дональд Трамп прокоментував пропозицію президента Володимира Зеленського щодо можливого придбання американської зброї.

"О, він завжди прагне придбати ракети. Послухайте, коли ви починаєте війну, ви маєте знати, що зможете її виграти, вірно? Не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів більший за тебе, і сподіватися, що люди дадуть тобі ракети", – сказав він під час пресконференції.

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