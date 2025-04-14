Катерина Черновол

Американський лідер заявив, що "не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів більше".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо можливого придбання американської зброї.

"О, він завжди прагне придбати ракети. Послухайте, коли ви починаєте війну, ви маєте знати, що зможете її виграти, вірно? Не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів більший за тебе, і сподіватися, що люди дадуть тобі ракети", – сказав він під час пресконференції.

Трамп нагадав про те, як ще під час першої каденції надав Україні "Джавеліни". За його словами, саме так українські військові "виграли свою першу велику битву, з танками, які застрягли в багнюці".

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"І вони знищили їх за допомогою "Джавелінів". У них є вислів, що Обама, в той час, Обама дав їм простирадла, а Трамп дав їм "Джавеліни". Але це те, чого ніколи не повинно було статися. Це справжня ганьба. Міста зруйновані. І найголовніше - мільйони людей загинули. Мільйони людей загинули через трьох людей. Я б сказав, трьох людей. Путін - номер один. Байден, який й гадки не мав, що він робить - номер два. І Зеленський. І все, що я можу зробити, це спробувати зупинити це. Я хочу зупинити вбивства", – додав Трамп.

Він також прокоментував свою заяву про те, що удар російських окупантів по Сумах 13 квітня був "помилкою":

"Помилка полягає в тому, що ми допустили війну. Якби Байден був компетентний і якби Зеленський був компетентний, – а я не впевнений, що він компетентний. У нас була важка сесія з цим хлопцем. Він весь час просив ще і ще. Поки я був президентом, Путін навіть не говорив про війну, а щойно вибори були сфальсифіковані, а мене тут не було, почалася війна. Не можна було допустити, щоб ця війна сталася", – констатував американський лідер.

Україна хоче купити зброю в США

13 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова купити в США пакет зброї, в тому числі системи протиповітряної оборони Patriot. Вашингтон так і не передав Києву обіцяні ЗРК.

Військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що в Сполучених Штатів Америки є фінансовий інтерес для продажу Україні цих зенітно-ракетних комплексів. Водночас постає велике питання – терміни їх поставки в Україну.

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