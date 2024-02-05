Підстав говорити про "зраду" немає, вважає вона.

Є дуже великі шанси того, що Сполучені Штати Америки все ж схвалять виділення додаткової допомоги Україні. Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова.

"Ситуація надзвичайно складна з одного боку, але підстав говорити про "зраду" точно немає. Все рухається у правильному напрямку, однак треба розуміти, що це складний політичний процес у виборчий рік", - пояснила вона в ефірі інформаційного телемарафону.

Також вона прокоментувала інформацію про те, що цього тижня буде розглядатися законопроект про прискорення надання допомоги Ізраїлю, в який не увійшло питання підтримки України. Вона підкреслила, що для ухвалення його мають спочатку пітримати обидві палати Конгресу, а потім - президент.

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"Сьогодні ми очікуємо публікації Сенатом Сполучених Штатів двопартійного законопроекту, який включатиме Україну, Ізраїль, деякі питання кордону, а також інші питання. Сподіваємось, що наступного дня після публікації почнеться розгляд цього законопроекту", - додала Маркарова.

Допомога від США: останні новини

Нагадаємо, днями спікер американскої Палати представників Майк Джонсон повідомив, що вже цього тижня відбудеться голосування щодо законопроєкту про прискорення виділення Ізраїлю допомоги у сфері безпеки. В Білому домі назвали такий намір "цинічним політичним маневром".

За даними AP, cенатори Конгресу хочуть якнайшвидше оприлюднити законопроект, в якому питання допомоги Україні, Ізраїлю та іншим країнам поєднується з забезпеченням безпеки американського кордону.

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