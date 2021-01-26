За словами Йеллен, її пріоритетом буде боротьба з наслідками Covid-19 / фото Christopher Aluka Berry / Reuters

Сенат США затвердив запропоновану Джо Байденом кандидатуру Джанет Йеллен на пост міністра фінансів. 

Читайте такожАдміністрація Байдена шукає нову кандидатуру на посаду посла США в Україні-КулебаПро це пише The Guardian.

За словами Йеллен, її пріоритетом буде боротьба з наслідками Covid-19.

"Ми повинні зробити так, щоб люди в Америці не голодували, щоб вони могли покласти їжу на стіл, щоб вони не втратили свої будинки та не опинилися на вулиці через виселення", - сказала Йеллен. 

Раніше Йеллен очолювала Раду економічних консультантів при президентові, була заступником Голови Ради керуючих Федеральної резервної системи (ФРС). З 2014 по 2018 роки вона очолювала ФРС.

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Автор: УНІАН