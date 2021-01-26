Джанет Йеллен стала першою жінкою, яка очолила Мінфін США.

Сенат США затвердив запропоновану Джо Байденом кандидатуру Джанет Йеллен на пост міністра фінансів.

Читайте такожАдміністрація Байдена шукає нову кандидатуру на посаду посла США в Україні-КулебаПро це пише The Guardian.

За словами Йеллен, її пріоритетом буде боротьба з наслідками Covid-19.

"Ми повинні зробити так, щоб люди в Америці не голодували, щоб вони могли покласти їжу на стіл, щоб вони не втратили свої будинки та не опинилися на вулиці через виселення", - сказала Йеллен.

Раніше Йеллен очолювала Раду економічних консультантів при президентові, була заступником Голови Ради керуючих Федеральної резервної системи (ФРС). З 2014 по 2018 роки вона очолювала ФРС.

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Автор: УНІАН