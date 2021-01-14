Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі був терміново госпіталізований в госпіталь в Монте-Карло через проблеми з серцем.
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Як повідомляє Reuters, про це італійському агентству ANSA повідомив лікар Берлусконі Альберто Зангрілло.
За словами лікаря, Берлусконі звернувся в найближчу профільну клініку, оскільки повертатися до Італії в його нинішньому стані було б нерозумно.
У вересні Сільвіо Берлусконі був госпіталізований в Мілані з коронавірусом, у нього діагностували пневмонію.
Хто такий Сільвіо Берлусконі
- 84-річний Берлусконі чотири рази обіймав посаду голови Ради міністрів Італії.
- За свою довгу політичну кар'єру Берлусконі не раз ставав фігурантом корупційних і секс-скандалів.
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