Джон Болтон був головним радником Трампа за часів його першої каденції, і бачив, як Путін спілкувався з Трампом тоді.

Російський диктатор Володимир Путін хоче переговорів з президентом США Дональдом Трампом без участі України. Це може бути дуже небезпечно, оскільки Путін знає, як задурити голову Трампу. Як пише Newsweek, таке попередження озвучив Джон Болтон, який був радником президента США з національної безпеки під час першої каденції Трампа.

Болтон, який відіграв ключову роль у формуванні зовнішньої політики США під час першої адміністрації Трампа, став послідовним критиком свого колишнього шефа після свого звільнення з адміністрації у 2019 році.

Цього тижня Трамп закликав Путіна припинити війну та пригрозив тому новими економічними санкціями. Він також закликав Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) збільшити видобуток нафти, щоб знизити ціни та позбавити Росію нафтових надприбутків.

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Однак Болтон попередив про потенційні проблеми, пов’язані зі спробами Трампа припинити війну в Україні.

"Я думаю, що Трамп хоче, щоб війна в Україні та війна на Близькому Сході залишилися позаду… Я хвилююся, що це означає для України. Тому що, якщо вам байдуже, якими будуть умови врегулювання війни, я думаю, що Путін спробує вплинути на Трампа. Думаю, він знає, як це зробити. Він знає, як грати з Трампом, і я думаю, що це дуже небезпечна територія для України", – попередив Болтон.

Перспективи закінчення війни в Україні

Як писав УНІАН, авторитетна британська газета The Times склала чотири найбільш ймовірних сценарія подальшого розвитку подій у російсько-українській війні. Зокрема британські журналісти вважають можливою військову поразку України внаслідок затягування війни, мир на умовах значних поступок Києва, припинення вогню без формального миру, або повноцінну мирну угоду, але без повної деокупації українських територій.

Також ми розповідали, що спецпредставник Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог публічно підтвердив намір США обвалити світові ціни на нафту, аби змусити Путіна до переговорів.

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