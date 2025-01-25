Келлог: Обвал цін на нафту змусить Путіна до переговорів, ось як ми закінчимо цю війну

Президент США Дональд Трамп вважає, що різке зниження ціни на нафту змусить Росію домовлятися про закінчення війни.

Про це заявив Кіт Келлог, спецпредставник Трампа по Україні та Росії в етері Fox News. Він сказав, що говорив з президентом Трампом вранці п'ятниці про закінчення війни в Україні. На думку американського лідера, війна в Україні не завершиться лише подіями на полі бою, ключову роль у її закінченні зіграє дипломатія та економіка.

Зокрема, важливою є ціна нафти, яка залишається головним джерелом наповнення російського бюджету. Келлог додав, що ціна нафти становить приблизно 70 доларів за барель.

Відео дня

"Росія отримує мільярди доларів грошей з продажу нафти... Що, якби ви знизили його до 45 доларів за барель, що складає її собівартість? Це він (Трамп - УНІАН) сказав учора, коли виступав перед людьми в Давосі. І ось з цього виходить президент. Він виходить з економіки і з дипломатії, спілкуючись з північнокорейцями чи китайцями. І ось як ми закінчимо цю війну", – наголосив Келлог.

Трамп і заяви про нафту

Нагадаємо, 24 січня Дональд Трамп закликав ОПЕК знизити ціни на нафту, щоб швидше завершити війну в Україні. За його словами, низькі світові ціни на нафту допоможуть "швидко зупинити" війну:

"Один зі способів швидко зупинити це (війну в Україні - УНІАН) - припинити заробляти так багато грошей і знизити ціни на нафту для ОПЕК. Тому, ОПЕК - обвалюйте ціни на нафту. Тоді ця війна негайно припиниться".

Вас також можуть зацікавити новини: