Келлог: Обвал цін на нафту змусить Путіна до переговорів, ось як ми закінчимо цю війну

Він зазначив, що таку схему запропонував Дональд Трамп під час виступу у Давосі.

Президент США Дональд Трамп вважає, що різке зниження ціни на нафту змусить Росію домовлятися про закінчення війни.

Про це заявив Кіт Келлог, спецпредставник Трампа по Україні та Росії в етері Fox News. Він сказав, що говорив з президентом Трампом вранці п'ятниці про закінчення війни в Україні. На думку американського лідера, війна в Україні не завершиться лише подіями на полі бою, ключову роль у її закінченні зіграє дипломатія та економіка.

Зокрема, важливою є ціна нафти, яка залишається головним джерелом наповнення російського бюджету. Келлог додав, що ціна нафти становить приблизно 70 доларів за барель.

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"Росія отримує мільярди доларів грошей з продажу нафти... Що, якби ви знизили його до 45 доларів за барель, що складає її собівартість? Це він (Трамп - УНІАН) сказав учора, коли виступав перед людьми в Давосі. І ось з цього виходить президент. Він виходить з економіки і з дипломатії, спілкуючись з північнокорейцями чи китайцями. І ось як ми закінчимо цю війну", – наголосив Келлог.

Трамп і заяви про нафту

Нагадаємо, 24 січня Дональд Трамп закликав ОПЕК знизити ціни на нафту, щоб швидше завершити війну в Україні. За його словами, низькі світові ціни на нафту допоможуть "швидко зупинити" війну:

"Один зі способів швидко зупинити це (війну в Україні - УНІАН) - припинити заробляти так багато грошей і знизити ціни на нафту для ОПЕК. Тому, ОПЕК - обвалюйте ціни на нафту. Тоді ця війна негайно припиниться".

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