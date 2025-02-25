Криптоіндустрія зіткнулася з найбільш масштабною атакою на централізовану біржу.

Підтримувані державою північнокорейські хакери викрали криптовалюту на суму 1,5 млрд доларів під час "найбільшого пограбування в історії"‎. Про це повідомляє The Telegraph.

Агенти Пхеньяну змогли зламати системи дубайської біржі Bybit і викрасти криптовалюту Etherium. За словами аналітиків, за одну атаку хакери вкрали більше криптовалюти, ніж усі північнокорейські кіберзлочинці у 2024 році.

Загальна сума у 1,5 млрд доларів також суттєво перевершує одну з найбільших банківських крадіжок, коли Саддам Хусейн викрав 1 млрд доларів з центрального банку Іраку перед початком війни в 2003 році.

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Експерти з’ясували, що "ниточки" ведуть до групи Lazarus, яка тісно пов'язана з урядом КНДР та вже була фігурантом інцидентів із крадіжкою криптоактивів. Раніше повідомлялось, що зловмисники скористалися вразливістю у механізмі підписання транзакцій.

Фахівці Chainalysis (компанія, яка спеціалізується на аналізі блокчейну) зазначають, що атака стала яскравим нагадуванням про "передову тактику", яку використовують хакери КНДР. Крім технічних навичок, північнокорейські хакери вправно володіють так званою "соціальною інженерією". Простіше кажучи – маніпулюванням людьми.

Зазначимо, що керівництво біржі Bybit запевняє, що всі інші її гаманці залишаються в безпеці, а виведення коштів працює у звичайному режимі.

Північна Корея – останні новини

Раніше голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що КНДР на 50% задовольняє всі витрати фронту РФ у боєприпасах. Він додав, що вже почалось масштабне постачання росіянам 170-мм самохідних гаубиць та 240-мм реактивних систем залпового вогню.

Своєю чергою, в Міністерстві оборони Південної Кореї кажуть, що КНДР передала Росії 200 одиниць далекобійної артилерії. У Міноборони вважають, що Північна Корея подвоїть свої зусилля з виготовлення зброї у цьому році.

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